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    Психолог объяснит, как заподозрить ПТСР и облегчить его

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    Посттравматическое стрессовое расстройство — тяжелое психическое состояние. Казалось бы, если тяжелое — то очевидное. Однако оно может маскироваться другими состояниями. Как распознать и чем помочь, узнаем 13 апреля благодаря проекту «Зануда». 12+

    Депрессия, страх, навязчивые травмирующие воспоминания, повышенная тревожность, ночные кошмары — это еще не все возможные симптомы ПТСР. Это состояние может возникать у людей, переживших (или ставших свидетелями) тяжелых событий: защитный механизм, который должен помочь справиться, «ломается». Например, в норме при опасности в организме происходят некоторые изменения, которые помогают ему сбежать или принять бой. Если опасность исчезла, организм приходит в прежнее состояние, уровень гормонов стресса снижается. Но у некоторых людей этого не происходит, для мозга опасность как бы продолжается. Человек может вновь и вновь переживать травмирующий опыт, причем неконтролируемо.

    Фото: https://vk.com/zanudascience
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    ПТСР может быть острым, а может перерасти в хроническое состояние, когда сила симптомов со временем не снижается. Если человек показался «крепким орешком» и благополучно пережил травмирующее событие, успокаиваться рано: ПТСР бывает и отложенным — проявиться спустя месяцы.

    Для помощи не всегда достаточно психотерапии: могут понадобиться лекарства. Иначе иногда доходит до осложнений, от появления новых страхов до новых болей — сердечных, головных и так далее. Но вот то, что точно входит в помощь — это поддержка со стороны близких. О том, как стоит помогать, а чего делать не нужно, расскажет клинический психолог Анна Дьячкова. Слушаем 13 апреля лекцию «ПТСР: что это, как заподозрить и как облегчить состояние человека» в лектории крафтового бара «Бухарест». Билеты на Timepad. Начало в 19:00.

    Фото: https://vk.com/zanudascience

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