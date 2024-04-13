Психолог объяснит, как заподозрить ПТСР и облегчить его

Посттравматическое стрессовое расстройство — тяжелое психическое состояние. Казалось бы, если тяжелое — то очевидное. Однако оно может маскироваться другими состояниями. Как распознать и чем помочь, узнаем 13 апреля благодаря проекту «Зануда». 12+



Депрессия, страх, навязчивые травмирующие воспоминания, повышенная тревожность, ночные кошмары — это еще не все возможные симптомы ПТСР. Это состояние может возникать у людей, переживших (или ставших свидетелями) тяжелых событий: защитный механизм, который должен помочь справиться, «ломается». Например, в норме при опасности в организме происходят некоторые изменения, которые помогают ему сбежать или принять бой. Если опасность исчезла, организм приходит в прежнее состояние, уровень гормонов стресса снижается. Но у некоторых людей этого не происходит, для мозга опасность как бы продолжается. Человек может вновь и вновь переживать травмирующий опыт, причем неконтролируемо.

