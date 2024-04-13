Поделиться
Готовы бросить себе вызов и доказать широту своей эрудиции? Вы наверняка слышали эти цитаты, но вряд ли вспомните, кто их сказал. Проверьте свою начитанность с помощью теста от наших коллег из «Вокруг света» и Maxim.
Кто сказал: «ученье — свет, а неученье — тьма»?
«Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Кто это сказал?
«Я всегда знал, что я звезда. А теперь и весь мир со мной согласен». Чьи слова?
«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Кто это сказал?
«Собаки никогда не кусали меня. Только люди». Чьи слова?
Кто сказал: «Факт — самая упрямая в мире вещь»?
«В историю трудно войти, но легко вляпаться». А это кто сказал?
«Всё можно пережить, кроме смерти». Чья цитата?
Кто сказал фразу: «Порядочный человек — это тот, кто делает гадости без удовольствия»?
«Глуп тот, кто никогда не меняет своего мнения». Чьи это слова?
Почти никто не справился с этим тестом. Угадайте автора цитаты
Ну ничего, вы хотя бы попытались!
Поделитесь результатом
Почти никто не справился с этим тестом. Угадайте автора цитаты
Вы дали довольно много правильных ответов!
Поделитесь результатом
Почти никто не справился с этим тестом. Угадайте автора цитаты
Да вы просто эрудит!