    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.44eur99.73
    ТЕМА ДНЯ

    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Почти никто не справился с этим тестом. Угадайте автора цитаты

    2872
    1 комментарий
    Фото: Inside Creative House / iStock
    ПоделитьсяПоделиться

    Готовы бросить себе вызов и доказать широту своей эрудиции? Вы наверняка слышали эти цитаты, но вряд ли вспомните, кто их сказал. Проверьте свою начитанность с помощью теста от наших коллег из «Вокруг света» и Maxim.

    Кто сказал: «ученье — свет, а неученье — тьма»?

    «Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Кто это сказал?

    «Я всегда знал, что я звезда. А теперь и весь мир со мной согласен». Чьи слова?

    «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Кто это сказал?

    «Собаки никогда не кусали меня. Только люди». Чьи слова?

    Кто сказал: «Факт — самая упрямая в мире вещь»?

    «В историю трудно войти, но легко вляпаться». А это кто сказал?

    «Всё можно пережить, кроме смерти». Чья цитата?

    Кто сказал фразу: «Порядочный человек — это тот, кто делает гадости без удовольствия»?

    «Глуп тот, кто никогда не меняет своего мнения». Чьи это слова?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Почти никто не справился с этим тестом. Угадайте автора цитаты

    Ну ничего, вы хотя бы попытались!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Почти никто не справился с этим тестом. Угадайте автора цитаты

    Вы дали довольно много правильных ответов!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Почти никто не справился с этим тестом. Угадайте автора цитаты

    Да вы просто эрудит!

    Поделитесь результатом

    Фото: Inside Creative House / iStock

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close