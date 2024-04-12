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    На севере Петербурга пропал свет. Вечер при свечах у жителей Калининского района длился около 40 минут

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    В Калининском районе Петербурга пропало электричество, сообщили вечером 12 апреля читатели «Фонтанки». По их словам, свет отключился около 21.20

    О проблеме сообщили жители Тихорецкого и Светлановского проспектов, а также на улице Бутлерова, проспекте Непокоренных и проспекте Науки.

    В «Россети Ленэнерго» сообщили, что уже восстановили электроснабжение потребителей в после технологического нарушения. «Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. Оборудование включено в работу. С 21:58 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в пресс-службе.

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