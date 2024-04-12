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    Во Флоренции умер модельер Роберто Кавалли. Ему было 83 года

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    Во Флоренции умер модельер Роберто Кавалли. Об этом 12 апреля сообщила Corriere Della Sera.

    Основателю одноименного модного дома было 83 года. В последние годы он болел.

    Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он учился в Академии искусств, но диплом так и не получил. Собственный бренд Roberto Cavalli кутюрье основал в 1970-х. Характерными чертами стиля модельера считаются рисунки, имитирующие шкуры животных, использование мягкой кожи, лоскутная техника, украшение блёстками и стразами. Бутики бренда работают по всеми миру, в России марка представлена в мультибрендовых универмагах.

    У модельера осталось шестеро детей. Последний, сын Джорджио, родился в 2023 году, когда дизайнеру было 82 года.

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