В США умерли самые старые сиамские близнецы — Лори и Джордж Шаппеллы

Сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы умерли в США в возрасте 62 лет. Об этом 12 апреля сообщило похоронное бюро Leibensperger.



Смерть наступила 7 апреля 2024 года в больнице Пенсильванского университета, отмечает издание. Лори и Джордж (изначально Дори) появились на свет в 1961 году. У них были сросшиеся черепа и общие 30% мозга.

Первые 24 года жизни близнецы провели в интернате для умственно отсталых. С 1988 года они жили в многоэтажном доме для престарелых в городе Рединг в Пенсильвании.

Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, Дори сначала выбрала имя Реба, но в 2007 году начала идентифицировать себя как мужчина и сменила имя на Джордж. У Лори было несколько возлюбленных, она была помолвлена, но потеряла жениха в автокатастрофе.