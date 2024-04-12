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    В США умерли самые старые сиамские близнецы — Лори и Джордж Шаппеллы

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    Сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы умерли в США в возрасте 62 лет. Об этом 12 апреля сообщило похоронное бюро Leibensperger.

    Смерть наступила 7 апреля 2024 года в больнице Пенсильванского университета, отмечает издание. Лори и Джордж (изначально Дори) появились на свет в 1961 году. У них были сросшиеся черепа и общие 30% мозга.

    Первые 24 года жизни близнецы провели в интернате для умственно отсталых. С 1988 года они жили в многоэтажном доме для престарелых в городе Рединг в Пенсильвании.

    Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, Дори сначала выбрала имя Реба, но в 2007 году начала идентифицировать себя как мужчина и сменила имя на Джордж. У Лори было несколько возлюбленных, она была помолвлена, но потеряла жениха в автокатастрофе.

    Джордж Шаппелл не мог ходить из-за проблем с позвоночником и передвигался в инвалидной коляске, которую передвигала его сестра. При этом они сделал карьеру в качестве кантри-певца. Лори утверждала, что платит за посещение концертов брата как обычная поклонница. Сама она увлекалась боулингом и получила несколько спортивных наград.

    Книга рекордов Гиннесса называла Лори и Джорджа сиамскими близнецами, прожившими дольше всех. На втором месте россиянки Маша и Даша Кривошляповы, дожившие до 53 лет.

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