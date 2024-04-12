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    В супермаркете на Просвещения промышляет воришка. Пернатого беглеца ловят третий день

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    В торговом комплексе на проспекте Просвещения, 60, третий день ловят блудного попугая. Как рассказала «Фонтанке» читательница Жанна, птица вылетела из клетки зоомагазина «Четыре лапы» в момент покупки и теперь обитает в супермаркете.

    «Теперь сидит на очень большой высоте, иногда спускается, чтобы взять фрукты», — рассказала она. По словам девушки, продавцы беглеца поймать не могут, поскольку птица юркая. «Но это и нежелательно. Они не специалисты и могут его травмировать», — добавляет она.

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    По словам Жанны, пернатый воришка является ожереловым попугаем (другое название — индийский кольчатый попугай). Этот вид обитает в Южной Азии и ряде районов Африки, питается фруктами, зёрнами и орехами и часто наносит ощутимый вред сельскохозяйственным культурам. Ожереловые попугаи обладают способностью запоминать и имитировать человеческую речь и другие звуки и является одним из самых распространенных видов, живущих в неволе.

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