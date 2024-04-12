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    «Это кто?» Путин поздравил супругов из тундры с золотой свадьбой

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    Президент России Владимир Путин поздравил супругов-оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа с золотой свадьбой, сообщает 12 апреля пресс-служба Кремля. В конце января глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк пригласил президента приехать в тундру и покататься на оленях.

    — Слышу, слышу. Это кто?

    — Все свои. Это друзья из Кремля звонят, — шутливо ответил Владимир Путин.

    Кремль

    Президент вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поздравил семью Пяк с юбилеем — золотой свадьбой, пожелал успехов и выразил надежду на еще одну встречу.

    «Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Обязательно организуем», — сказал Путин.

    Семья Пяк — победители Всероссийского конкурса Министерства труда «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций». 23 января на встрече с президентом глава семьи оленеводов рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни, и пригласил Владимира Путина на празднование.

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    ОленеводыВладимир Путин
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