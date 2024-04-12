«Это кто?» Путин поздравил супругов из тундры с золотой свадьбой

Президент России Владимир Путин поздравил супругов-оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа с золотой свадьбой, сообщает 12 апреля пресс-служба Кремля. В конце января глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк пригласил президента приехать в тундру и покататься на оленях.
— Слышу, слышу. Это кто?
— Все свои. Это друзья из Кремля звонят, — шутливо ответил Владимир Путин.
Президент вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поздравил семью Пяк с юбилеем — золотой свадьбой, пожелал успехов и выразил надежду на еще одну встречу.
«Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Обязательно организуем», — сказал Путин.
Семья Пяк — победители Всероссийского конкурса Министерства труда «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций». 23 января на встрече с президентом глава семьи оленеводов рассказал, что 12 апреля они с супругой Зоей отметят 50-летие совместной жизни, и пригласил Владимира Путина на празднование.