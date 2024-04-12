«Это кто?» Путин поздравил супругов из тундры с золотой свадьбой

Президент России Владимир Путин поздравил супругов-оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа с золотой свадьбой, сообщает 12 апреля пресс-служба Кремля. В конце января глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк пригласил президента приехать в тундру и покататься на оленях.

— Слышу, слышу. Это кто?

— Все свои. Это друзья из Кремля звонят, — шутливо ответил Владимир Путин.