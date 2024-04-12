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    «В народе называют "могилизацией" уже давным-давно». Эксперты росТВ заклеймили электронные повестки в армию

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    Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» опубликовал 12 апреля обзор российских ТВ-шоу.

    Fontanka.Digital

    Новая волна мобилизации на Украине затрагивает даже женщин, а если снизить призывной возраст с 18 до 12 лет, получится как у Гитлера - обзор российских ток-шоу 12 апреля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Вот основные тезисы:

    — Положение о демобилизации исключено. Теперь отсидеть за «ухилянство» выгоднее, чем провести неопределенное количество времени на фронте.

    — «Ухилянты», или «уклонисты», сделали правильный выбор, отправившись радоваться жизни на Запад.

    — Президент не может отказаться от мобилизации, находясь под давлением западных партнеров, которые хотят повоевать еще.

    — Электронные повестки можно даже и не отправлять, а только сделать вид, и она считается полученной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

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