«В народе называют "могилизацией" уже давным-давно». Эксперты росТВ заклеймили электронные повестки в армию

Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» опубликовал 12 апреля обзор российских ТВ-шоу.
Fontanka.Digital
Новая волна мобилизации на Украине затрагивает даже женщин, а если снизить призывной возраст с 18 до 12 лет, получится как у Гитлера - обзор российских ток-шоу 12 апреля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Вот основные тезисы:
— Положение о демобилизации исключено. Теперь отсидеть за «ухилянство» выгоднее, чем провести неопределенное количество времени на фронте.
— «Ухилянты», или «уклонисты», сделали правильный выбор, отправившись радоваться жизни на Запад.
— Президент не может отказаться от мобилизации, находясь под давлением западных партнеров, которые хотят повоевать еще.
— Электронные повестки можно даже и не отправлять, а только сделать вид, и она считается полученной.