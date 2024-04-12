«В народе называют "могилизацией" уже давным-давно». Эксперты росТВ заклеймили электронные повестки в армию

Новая волна мобилизации на Украине затрагивает даже женщин, а если снизить призывной возраст с 18 до 12 лет, получится как у Гитлера - обзор российских ток-шоу 12 апреля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» .

— Положение о демобилизации исключено. Теперь отсидеть за «ухилянство» выгоднее, чем провести неопределенное количество времени на фронте.

— Президент не может отказаться от мобилизации, находясь под давлением западных партнеров, которые хотят повоевать еще.

— Электронные повестки можно даже и не отправлять, а только сделать вид, и она считается полученной.