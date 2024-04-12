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    CBS: чиновники США ожидают, что Иран атакует Израиль 12 апреля

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    Атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля. В ней могут быть задействованы более 100 дронов и десятки ракет. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

    Официальные лица США считают, что израильтян будет сложно защититься от атаки такого масштаба.

    «Крупная иранская атака на Израиль ожидается уже в пятницу и, возможно, будет включать в себя более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные цели внутри страны», — сказано в публикации.

    Вечером 1 апреля Израиль нанес авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Сирии. Погибли 7 офицеров Корпуса стражей исламской революции Ирана. Среди низ — двое высокопоставленных генералов-советников.

    После этого Иран заявил, что оставляет за собой право на ответный удар в отношении Израиля.

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    ИранИзраильАвиаударСША
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