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    Смольный выбрал подрядчика для создания экспозиции Петербурга на ПМЭФ-2024

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    Власти Петербурга подвели итоги конкурса по созданию экспозиции города на ПМЭФ-2024. Как следует из данных портала госзакупок, победителем стало ООО «Атомэкспо». Оно выполнит работы за 101 млн рублей, тогда как начальная цена составляла 103,8 млн.

    ПМЭФ в 2024 году состоится 5–8 июня. В экспозиции Петербурга заказчик хочет видеть конгрессный зал-амфитеатр на 100 мест, зону деловых контактов на 40 посадочных мест и закрытую зону для переговоров на 35 посадочных мест, а также зону для VIP-переговоров и зону для работы СМИ. В оформлении экспозиционно-презентационной зоны необходимо предусмотреть размещение видеостен и/или видеоэкранов.

    ООО «Атомэкспо» на 95% принадлежит предпринимателю Алексею Кругову. В 2023 году компания создавала по заказу Смольного экспозиции на международной туристской выставке South Asia’s Travel & Tourism Exchange и Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore 2023.

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