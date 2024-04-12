Смольный выбрал подрядчика для создания экспозиции Петербурга на ПМЭФ-2024

Власти Петербурга подвели итоги конкурса по созданию экспозиции города на ПМЭФ-2024. Как следует из данных портала госзакупок, победителем стало ООО «Атомэкспо». Оно выполнит работы за 101 млн рублей, тогда как начальная цена составляла 103,8 млн.



ПМЭФ в 2024 году состоится 5–8 июня. В экспозиции Петербурга заказчик хочет видеть конгрессный зал-амфитеатр на 100 мест, зону деловых контактов на 40 посадочных мест и закрытую зону для переговоров на 35 посадочных мест, а также зону для VIP-переговоров и зону для работы СМИ. В оформлении экспозиционно-презентационной зоны необходимо предусмотреть размещение видеостен и/или видеоэкранов.