В 2024 году на юге Петербурга построят две новые улицы

В Пушкинском районе началось строительство двух новых дорог. Как сообщают в холдинге Setl Group, построенные участки Туровской и Центральной улиц затем получат отдельные названия.

Новый участок Туровской улицы длиной 260 метров пройдет от Колпинского шоссе до перекрестка с продолжением Центральной улицы, которое сейчас проектируется. Затем Туровскую улицу продлят в сторону реки Славянки и дадут ей название Угличская.

А новый участок Центральной улицы длиной 450 метров пройдет от Муромской улицы до Колпинского шоссе и получит имя в честь Героя Социалистического Труда Валентины Паршиной, сотрудницы совхоза «Детскосельский».