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    В 2024 году на юге Петербурга построят две новые улицы

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    В Пушкинском районе началось строительство двух новых дорог. Как сообщают в холдинге Setl Group, построенные участки Туровской и Центральной улиц затем получат отдельные названия.

    Новый участок Туровской улицы длиной 260 метров пройдет от Колпинского шоссе до перекрестка с продолжением Центральной улицы, которое сейчас проектируется. Затем Туровскую улицу продлят в сторону реки Славянки и дадут ей название Угличская.

    А новый участок Центральной улицы длиной 450 метров пройдет от Муромской улицы до Колпинского шоссе и получит имя в честь Героя Социалистического Труда Валентины Паршиной, сотрудницы совхоза «Детскосельский».

    Завершить строительство обоих участков, проходящих мимо ЖК Univer City, планируют в третьем квартале этого года.

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