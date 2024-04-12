ФОМ: 82% россиян доверяют Путину

Скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина 82% россиян, следует из данных опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опубликованы 12 апреля.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» провели 5–7 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Географический охват — 104 городских и сельских населенных пункта в 53 субъектах РФ.
По итогам опроса 82% респондентов заявили, что доверяют президенту. Недовольны работой Путина, по данным ФОМ, 8% опрошенных. 10% заявили, что не доверяют главе государства.
Что касается работы правительства РФ, то ее одобряют 59% опрошенных. Недовольны кабмином 22%.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Половина опрошенных (50%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию».
Предпочтения остальных распределились так: ЛДПР — 8%; КПРФ — 7%; «Новые люди» — 4%; «Справедливая Россия» — 3%.