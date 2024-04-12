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    Вход на станцию метро «Выборгская» частично закроют на полторы недели

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    На станции метро «Выборгская» в Петербурге во второй половине апреля изменится вход в вестибюль. Ограничения вводят, чтобы почистить фасад станции.

    С 15 по 24 апреля на «Выборгской» закроют вход в вестибюль со стороны улицы Смолячкова, а со стороны Гренадерской улицы пассажиров будут пускать через запасные вестибюльные двери. Об этом 12 апреля предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Изменений в графике работы вестибюля при этом не планируется.

    На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом. До станции «Площадь Ленина» от «Выборгской» можно доехать на автобусах №86 и 267 и трамвае №20, до метро «Лесная» — на автобусах №251 и 267 и трамваях №20 и 61, а до станции «Петроградская» — на автобусе №230.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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