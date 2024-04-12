Вход на станцию метро «Выборгская» частично закроют на полторы недели

На станции метро «Выборгская» в Петербурге во второй половине апреля изменится вход в вестибюль. Ограничения вводят, чтобы почистить фасад станции.
С 15 по 24 апреля на «Выборгской» закроют вход в вестибюль со стороны улицы Смолячкова, а со стороны Гренадерской улицы пассажиров будут пускать через запасные вестибюльные двери. Об этом 12 апреля предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Изменений в графике работы вестибюля при этом не планируется.
На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом. До станции «Площадь Ленина» от «Выборгской» можно доехать на автобусах №86 и 267 и трамвае №20, до метро «Лесная» — на автобусах №251 и 267 и трамваях №20 и 61, а до станции «Петроградская» — на автобусе №230.