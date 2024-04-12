Вход на станцию метро «Выборгская» частично закроют на полторы недели

На станции метро «Выборгская» в Петербурге во второй половине апреля изменится вход в вестибюль. Ограничения вводят, чтобы почистить фасад станции.

С 15 по 24 апреля на «Выборгской» закроют вход в вестибюль со стороны улицы Смолячкова, а со стороны Гренадерской улицы пассажиров будут пускать через запасные вестибюльные двери. Об этом 12 апреля предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Изменений в графике работы вестибюля при этом не планируется.