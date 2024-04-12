Разбит корпус, заломан хвост. Вертолет разбился при попытке взлететь в Забайкалье

Следователи разбираются в обстоятельствах авиапроисшествия с вертолетом в Забайкалье. Повреждения у аппарата неслабые, людям, к счастью, повезло. Возбуждено уголовное дело.
В 3,5 километрах от города Могоча 12 апреля разбился вертолет Robinson R-44, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По предварительным данным, при взлете он задел хвостовым винтом поверхность земли.
В результате вертолет получил получил повреждения корпуса и хвостовой балки. Люди в ЧП не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место выехали следователи. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Проверку также ведет Могочинская транспортная прокуратура. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщают в ведомстве.