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    На Северном Кавказе подозреваемых в краже миллиардов ловили с «Клопом»

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    В результате совместной операции ФСБ и МВД задержаны бывшие и действующие сотрудники компании «Россети Северный Кавказ» и нескольких других. Их подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей. Об этом 12 апреля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В материалах дела фигурирует также филиал «Дагэнерго» и подрядные организации.

    «Девять фигурантов обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — сказано в сообщении МВД.

    На кадрах задержания, распространенных силовиками, можно заметить редкий бронеавтомобиль «Клоп». Как уточняет РИА Новости, он специально разработан для Центра спецназначения ФСБ.

    МВД МЕДИА

    По данным следствия, пропавшие миллиарды были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана. Речь об установке счетчиков, которые дистанционно передают сведения о потребленной электроэнергии. Приборы должны были предотвратить хищения и обеспечить прозрачность расчетов с потребителями. Однако до настоящего времени система так и не введена в эксплуатацию.

    Обыски проведены на территории Московского региона, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

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