На Северном Кавказе подозреваемых в краже миллиардов ловили с «Клопом»

В результате совместной операции ФСБ и МВД задержаны бывшие и действующие сотрудники компании «Россети Северный Кавказ» и нескольких других. Их подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей. Об этом 12 апреля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.



В материалах дела фигурирует также филиал «Дагэнерго» и подрядные организации.



«Девять фигурантов обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — сказано в сообщении МВД.

На кадрах задержания, распространенных силовиками, можно заметить редкий бронеавтомобиль «Клоп». Как уточняет РИА Новости, он специально разработан для Центра спецназначения ФСБ.