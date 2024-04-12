Ленинский и Народного Ополчения встали намертво. Водители жалуются: не первый день

На юге Петербурга утром 12 апреля образовались неожиданно плотные пробки, которые не рассасываются даже после окончания часа пик. На Ленинском проспекте такая картина уже второй день подряд, жалуются читатели.

Ленинский проспект второй день мертво стоит в направлении от Кронштадтской площади к Московской площади, рассказал «Фонтанке» читатель Геннадий. «Не припомню такого. И это не в час пик», — отметил он.