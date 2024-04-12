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    Ленинский и Народного Ополчения встали намертво. Водители жалуются: не первый день

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    На юге Петербурга утром 12 апреля образовались неожиданно плотные пробки, которые не рассасываются даже после окончания часа пик. На Ленинском проспекте такая картина уже второй день подряд, жалуются читатели.

    Ленинский проспект второй день мертво стоит в направлении от Кронштадтской площади к Московской площади, рассказал «Фонтанке» читатель Геннадий. «Не припомню такого. И это не в час пик», — отметил он.

    По данным «Яндекс.Пробок», на Ленинском наблюдается плотный затор от улицы Зины Портновой почти до Кубинской улицы. Одновременно побагровели проспект Народного Ополчения от Дачного проспекта к Ленинскому и Кубинская улица от Бассейной к Ленинскому. Причина пробки неясна: на картах нет пометок ни о ДТП, ни о дорожных работах. На сайте ГАТИ Петербурга тоже нет данных о каких-либо работах на Ленинском проспекте.

    Помимо этого, по данным «Яндекс.Карт», в половине десятого часа утра Ленинский проспект был нехарактерно загружен в сторону проспекта Маршала Жукова. Там наблюдалось 10 баллов вместо обычных шести.

    Одновременно с этим плотный затор сейчас собрался на Краснопутиловской улице: от улицы Зайцева к улице Червонного Казачества и в обратную сторону от Кубинской. А также стоит внешнее кольцо КАД от ЗСД почти до Московского шоссе — там ведутся дорожные работы. По этой же причине сейчас стоит участок внутреннего кольца КАД от Рябовского шоссе до Кудрово.

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    При этом в целом по Петербургу пробки держатся на обычном для пятнице уровне в 4 балла. В утренний час пик же наблюдалось 6 баллов — это на 1 балл меньше, чем накануне, и на 1 балл больше обычного.

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