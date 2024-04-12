Жителя Шушар задержали у трупа жены. В январе его отпустили под подписку после угроз убийством

26-летняя девушка погибла от рук своего мужа в Шушарах накануне вечером. Супруг сам вызвал экстренные службы и рассказал, как все произошло. Примечательно, что он находится под подпиской по уголовному делу об угрозе убийством. Потерпевшей по нему проходила ныне покойная. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля.



Трагедия произошла на Старорусском проспекте. 42-летний новый россиянин, получивший гражданство в упрощенном порядке в 2008 году, в ходе ссоры ударил ножом в шею молодую жену. Она от телесных повреждений скончалась на месте. Мужчину процессуально задержали и поместили в ИВС.

