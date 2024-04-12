Главный синоптик Петербурга: в выходные воспользуйтесь хорошей погодой, потом она станет хуже

В выходные погода в Петербурге будет более весенней, чем на следующей неделе. Об этом рассказывает 12 апреля главный синоптик города Александр Колесов.



«Хороший сегодня ночь дождь прошёл в Санкт-Петербурге, особенно по северу города, до 4–8 мм, даже червяки повылезали на асфальт, залило их в земле прилично», — пишет Колесов.

