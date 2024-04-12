Главный синоптик Петербурга: в выходные воспользуйтесь хорошей погодой, потом она станет хуже

В выходные погода в Петербурге будет более весенней, чем на следующей неделе. Об этом рассказывает 12 апреля главный синоптик города Александр Колесов.
«Хороший сегодня ночь дождь прошёл в Санкт-Петербурге, особенно по северу города, до 4–8 мм, даже червяки повылезали на асфальт, залило их в земле прилично», — пишет Колесов.
Сегодня прохладно — плюс 9–10 градусов — за счет тыла уходящего циклона и сильного западного ветра (в первой половине дня он должен ослабеть). Только на юге Ленинградской области будет немного теплее.
«Сразу надо отметить, что предстоящие выходные дни довольно хорошие, рекомендую воспользоваться, так как на следующей неделе погода будет более холодной. Температура воздуха сейчас будет выше нормы на 4–5 гр., а в дальнейшем и к норме приблизится», — отмечает синоптик.
В дневные часы будет тепло — до 10–15 градусов, правда, в ночь на субботу на севере области возможны минус 1–2 градуса, но утром воздух быстро прогреется. В субботу погода, по прогнозу, лучше, чем в воскресенье: и дождя не ожидается, и ветер совсем ослабеет, даже на солнышко можно рассчитывать. В воскресенье же — больше облаков, дождь и сильный южный ветер.
«Надо отметить, что в воскресенье перерыв в дожде будет, в первой половине дня. Потом придет новый циклон, следующий атмосферный фронт и дождь», — добавляет Колесов.