Петербург в тылу циклона. В выходные погода станет более весенней

В Петербурге пасмурно и относительно прохладно. Потеплеет уже завтра, хотя и не намного.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 апреля в городе облачно, днем с прояснениями. В первой половине дня местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы сильного. В 8 часов утра в городе 6 градусов тепла, днем будет 8–10.

