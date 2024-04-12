Петербург в тылу циклона. В выходные погода станет более весенней

В Петербурге пасмурно и относительно прохладно. Потеплеет уже завтра, хотя и не намного.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 апреля в городе облачно, днем с прояснениями. В первой половине дня местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы сильного. В 8 часов утра в городе 6 градусов тепла, днем будет 8–10.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует тыловая часть циклона, которая сохраняет ветреную погоду с кратковременными дождями и процессы похолодания. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В выходные станет теплее — до 12–14 градусов. В субботу без существенных осадков, в воскресенье местами кратковременный дождь.