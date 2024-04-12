«Попали по чьей-то собаке, очень плакала». Огонь и дым в Обухово

Очень дымный пожар нарушил ночное спокойствие жителей Запорожской улицы в Обухово.
читатель «Фонтанки» и ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 12 апреля в 2:18 поступил вызов на Запорожскую, 11. Огонь охватил 15 квадратных метров на кухне и в коридоре трёхкомнатной квартиры. На место выехали три пожарных расчёта (14 человек личного состава) и к 2:50 ликвидировали возгорание.
«Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в МЧС.
Местные жители прислали видео в редакцию «Фонтанки» и опубликовали в соцсетях. По их словам, пожарные приехали за пять минут. Предположительно, в квартире никого не было, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Когда пожарные разматывали рукава, попали по чьей-то собаке (очень плакала). Это ещё раз напоминание о том, что не нужно мешать работе спецслужб», — отмечает очевидец Андрей.