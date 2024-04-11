    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    4 м/с, ю-з

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.72eur100.68

    Путин назвал удары по украинским энергообъектам задачей демилитаризации

    1337
    4 комментария

    Удары по энергетическим объектам на Украине являются решением задачи по демилитаризации, поскольку влияют на работу оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляцию 11 апреля вел телеканал «Россия».

    По словам российского лидера, удары по энергообъектам на Украине являются одной из поставленных задач по демилитаризации.

    Президент России также добавил, что на удары Украины по энергообъектам в России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    Цепной пёс кровавого прижима11 Апр 2024 в 23:11
    Пресс-секретарь НАТО Джейми Ши, 25.05.1999:
    "Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы у всего его населения были вода и электричество, все, что ему нужно сделать, это принять пять условий НАТО, и мы прекратим эту кампанию. Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Если это повлечет за собой последствия для гражданского населения, это его дело разбираться с этим...".
    +1−1
    Антител11 Апр 2024 в 22:59
    Почему только сейчас? Лукавит ... Что-то уж очень прижало ему ...
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close