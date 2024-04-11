Путин назвал удары по украинским энергообъектам задачей демилитаризации

Удары по энергетическим объектам на Украине являются решением задачи по демилитаризации, поскольку влияют на работу оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляцию 11 апреля вел телеканал «Россия».



По словам российского лидера, удары по энергообъектам на Украине являются одной из поставленных задач по демилитаризации.

Президент России также добавил, что на удары Украины по энергообъектам в России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период.

