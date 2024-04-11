ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в московской синагоге

Террористический акт в культовом еврейском учреждении Москвы предотвратила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Задержан уроженец Средней Азии, сообщает 11 апреля РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.
Уточняется, что теракт планировался в момент массового скопления людей. Иностранец, как следует из сообщения, установил контакт с лицами, осужденными за терроризм в момент, когда отбывал наказание у себя на родине. Он подпал под их влияние и стал разделять идеологию запрещенной в России террористической организации.
Отмечается, что мужчина провел разведку у одной из столичных синагог, приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.