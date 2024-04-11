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    В Бурятии оператор беспилотника спас теленка от бродячих собак. Посмотрите на эти эпичные кадры

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    3 комментария

    В бурятском селе Петропавловка на теленка накинулась стая бродячих собак. Их лай услышал оператор дрона, который занимался съемкой водоплавающих птиц. Кадры спасения животного в среду, 10 апреля, опубликовала районная газета «Джидинка».

    «Джидинка»

    «Оказалось, агрессивная стая отбила от стада и напала на совсем еще маленького теленка. При помощи квадрокоптера, хотя и с трудом, псов удалось отогнать», — сказано в посте.

    После спасения теленок еще долго лежал на дороге, потому что выбился из сил. Издание уверяет, что сейчас с ним все хорошо.

    Оператором дрона, спасшим теленка, оказался профессиональный фотограф из Бурятии Сергей Елисеев.

    «Неожиданно пришлось вступить в эпичное сражение! 4:0 в мою пользу! Теленок спасен», — написал Елисеев на своей странице во «ВКонтакте».

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    Комментарии 3

    vic_5e4cd1938d1a811 Апр 2024 в 21:10
    Ничего не разобрать, только голова закружилась 😃 Вестибулярный аппарат операторов дрона должен быть, почти, как у лётчика.
    +0−0
    prosto korsak11 Апр 2024 в 20:56
    С чего оператор решил, что ему собак удалось отогнать? Они всего-навсего потеряли интерес к объекту преследования (телёнку). На квадрокоптер собаки чихать хотели.
    +0−0
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