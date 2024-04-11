В Бурятии оператор беспилотника спас теленка от бродячих собак. Посмотрите на эти эпичные кадры

В бурятском селе Петропавловка на теленка накинулась стая бродячих собак. Их лай услышал оператор дрона, который занимался съемкой водоплавающих птиц. Кадры спасения животного в среду, 10 апреля, опубликовала районная газета «Джидинка».
«Оказалось, агрессивная стая отбила от стада и напала на совсем еще маленького теленка. При помощи квадрокоптера, хотя и с трудом, псов удалось отогнать», — сказано в посте.
После спасения теленок еще долго лежал на дороге, потому что выбился из сил. Издание уверяет, что сейчас с ним все хорошо.
Оператором дрона, спасшим теленка, оказался профессиональный фотограф из Бурятии Сергей Елисеев.
«Неожиданно пришлось вступить в эпичное сражение! 4:0 в мою пользу! Теленок спасен», — написал Елисеев на своей странице во «ВКонтакте».