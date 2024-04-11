«Пошла лавина — это ужас». Огромная лавина сошла с горы Фишт в Краснодарском крае

Лавина объемом более 1000 кубометров мокрого снега, камней и грунта сошла с горного массива Фишт. Кадры в четверг, 11 апреля, опубликовали в telegram-канале Сочинского географического общества.
«Пошла лавина. Вот это да! Фишт. Это ужас. Звук, наверное, не передаст. Посмотрим, докуда долетит. Ну, серьезно», — комментировал сход лавины снимавший видео мужчина.
Официальный канал Сочинского географического общества
Специалисты считают сход мокрой лавины обычным явлением для этого времени года, но все же довольно редким — по ее мощности и объему. Такие лавины движутся со средней скоростью 10–20 метров в секунду.