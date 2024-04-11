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    «Пошла лавина — это ужас». Огромная лавина сошла с горы Фишт в Краснодарском крае

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    2 комментария

    Лавина объемом более 1000 кубометров мокрого снега, камней и грунта сошла с горного массива Фишт. Кадры в четверг, 11 апреля, опубликовали в telegram-канале Сочинского географического общества.

    «Пошла лавина. Вот это да! Фишт. Это ужас. Звук, наверное, не передаст. Посмотрим, докуда долетит. Ну, серьезно», — комментировал сход лавины снимавший видео мужчина.

    Официальный канал Сочинского географического общества

    Специалисты считают сход мокрой лавины обычным явлением для этого времени года, но все же довольно редким — по ее мощности и объему. Такие лавины движутся со средней скоростью 10–20 метров в секунду.

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    Краснодарский край
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    Комментарии 2

    Kot Piter11 Апр 2024 в 18:45
    А это точно "лавина", а не сель? 🤔
    +2−0
    alexadmin11 Апр 2024 в 18:28
    Горы, похоже, тоже местные прорабы заливали - песка отсыпали, а цемент зажали.
    +0−1
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