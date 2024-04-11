Глава ВТБ Костин: резко выросло число отказов в платежах от дружественных банков

После ужесточения вторичных санкций в конце прошлого года банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, которые связаны с Россией. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России, передает в четверг, 11 апреля, РБК.



«Ситуация развивается динамично и, к сожалению, не очень радует», — сказал он.

По словам Костина, постоянно снижается количество зарубежных банков, которые готовы работать с российской стороной.

Также увеличиваются сроки платежей, растут комиссии, возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критическим важным товарным группам — высокоточные станки, электроника, компьютеры и оборудования.