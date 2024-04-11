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    Глава ВТБ Костин: резко выросло число отказов в платежах от дружественных банков

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    После ужесточения вторичных санкций в конце прошлого года банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, которые связаны с Россией. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России, передает в четверг, 11 апреля, РБК.

    «Ситуация развивается динамично и, к сожалению, не очень радует», — сказал он.

    По словам Костина, постоянно снижается количество зарубежных банков, которые готовы работать с российской стороной.

    Также увеличиваются сроки платежей, растут комиссии, возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критическим важным товарным группам — высокоточные станки, электроника, компьютеры и оборудования.

    «Срез на сегодня — более 40 российских банков находятся в санкциях SDN, это 90% банковского капитала», — отметил глава ВТБ.

    Костин отметил, что есть три направления работы, которые могут улучшить ситуацию с расчетами:

    • использование агентской схемы и развитие своей платежной инфраструктуры в других странах;

    • Создание многосторонней финансовой платформы для обмена финансовыми сообщениями с дружественными странами;

    • использование цифровых финансовых активов.

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