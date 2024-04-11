Подростки устроили драку в переходе у метро в Петербурге

Конфликт, зародившийся у торгового центра, кулаками решали в переходе у метро в Приморском районе Петербурга. Полицейские задержали представителя одной из юных компаний.



Экстренные службы о помощи накануне попросил 18-летний житель Калининского района, подвергшийся нападению у станции метро «Беговая», стало известно «Фонтанке» 11 апреля. Он рассказал, что в девятом часу вечера у ТРК «Меркурий» он и пара друзей не нашли общего языка с подростками, которых якобы было раза в два больше. Уже в подземном переходе словесная баталия переросла в рукопашную. По словам заявителя, его били и пугали ножом.