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    Подростки устроили драку в переходе у метро в Петербурге

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    Конфликт, зародившийся у торгового центра, кулаками решали в переходе у метро в Приморском районе Петербурга. Полицейские задержали представителя одной из юных компаний.

    Экстренные службы о помощи накануне попросил 18-летний житель Калининского района, подвергшийся нападению у станции метро «Беговая», стало известно «Фонтанке» 11 апреля. Он рассказал, что в девятом часу вечера у ТРК «Меркурий» он и пара друзей не нашли общего языка с подростками, которых якобы было раза в два больше. Уже в подземном переходе словесная баталия переросла в рукопашную. По словам заявителя, его били и пугали ножом.

    Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали одного из участников — 17-летнего жителя Приморского района. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, юного петербуржца опросили и передали отцу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ещё одного участника конфликта ищут.

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    Комментарии 1

    Игорь Соколов11 Апр 2024 в 17:44
    Ну вот и "поколение пу" подросло... хоть сразу на СВО ))
    +2−0
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