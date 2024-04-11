Петербуржец украл елку перед Новым годом и получил год исправительных работ в подарок

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Кузнецова, похитившего посаженную во дворе елку перед Новым годом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в четверг, 11 апреля.
Мужчине приглянулась голубая ель, посаженная на территории МО «Южно-Приморский», между домами 17/2 по улице Доблести и 18/2 по улице Маршала Захарова. В период с 24 по 25 декабря 2023 года он спилил дерево с помощью ножовки.
Ущерб местной администрации составил 21 388 рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», Кузнецов вину признал.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.