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    Петербуржец украл елку перед Новым годом и получил год исправительных работ в подарок

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    3 комментария

    Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Кузнецова, похитившего посаженную во дворе елку перед Новым годом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в четверг, 11 апреля.

    Мужчине приглянулась голубая ель, посаженная на территории МО «Южно-Приморский», между домами 17/2 по улице Доблести и 18/2 по улице Маршала Захарова. В период с 24 по 25 декабря 2023 года он спилил дерево с помощью ножовки.

    Ущерб местной администрации составил 21 388 рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», Кузнецов вину признал.

    В результате суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

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    Комментарии 3

    28027473811 Апр 2024 в 16:12
    круто, молодцы законники! отыгрались на мужике. Когда малолеток начнете так наказывать за разбои? вот кого надо на работы отправлять мести улицы и убирать общественные туалеты
    +0−0
    BobCat211 Апр 2024 в 15:47
    А если сбить насмерть человека на пешеходном переходе, то получишь условно. Даже ёлка дороже человеческой жизни.
    +1−0
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