Петербуржец украл елку перед Новым годом и получил год исправительных работ в подарок

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Кузнецова, похитившего посаженную во дворе елку перед Новым годом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в четверг, 11 апреля.



Мужчине приглянулась голубая ель, посаженная на территории МО «Южно-Приморский», между домами 17/2 по улице Доблести и 18/2 по улице Маршала Захарова. В период с 24 по 25 декабря 2023 года он спилил дерево с помощью ножовки.

Ущерб местной администрации составил 21 388 рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», Кузнецов вину признал.