«Я бы посмотрела фильм про нее». Тренер Тарасова назвала Пугачеву настоящим украшением России

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова хотела бы посмотреть документальный фильм про Аллу Пугачеву к ее 75-летию. Об этом тренер заявила в разговоре с изданием Sport24.

Ранее в прессе появилась информация о том, что журналистка Ксения Собчак может выпустить документальный фильм о примадонне к 15 апреля. «Фонтанка» попросила ведущую прокомментировать информацию.

Тарасова же положительно отнеслась к появлению подобной картины. «Пошла бы на премьеру фильма, и все, кто живет в России, посмотрели бы эту кинокартину. Алла Пугачева — великая женщина и украшение нашей страны!» — заявила Татьяна Тарасова. По ее словам, такой, как Пугачева, — нет.