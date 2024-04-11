«Я бы посмотрела фильм про нее». Тренер Тарасова назвала Пугачеву настоящим украшением России

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова хотела бы посмотреть документальный фильм про Аллу Пугачеву к ее 75-летию. Об этом тренер заявила в разговоре с изданием Sport24.
Ранее в прессе появилась информация о том, что журналистка Ксения Собчак может выпустить документальный фильм о примадонне к 15 апреля. «Фонтанка» попросила ведущую прокомментировать информацию.
Тарасова же положительно отнеслась к появлению подобной картины. «Пошла бы на премьеру фильма, и все, кто живет в России, посмотрели бы эту кинокартину. Алла Пугачева — великая женщина и украшение нашей страны!» — заявила Татьяна Тарасова. По ее словам, такой, как Пугачева, — нет.
Народная артистка СССР Алла Пугачева уже два года не живет в России — с момента, как началась военная операция на Украине. Последний сольный концерт певицы в России проходил в апреле 2019 года по случаю ее 70-летия. Программа получила название P.S. и состояла как из любимых хитов, так и новой, возрастной лирики. Накануне своего 75-летнего юбилея у артистки состоялись сразу несколько громких релизов: выход новых песен и премьера аудиоверсии «Того самого концерта».