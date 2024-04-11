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    Акция «Доброе сердце» поможет взрослым и детям с редкими заболеваниями

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    В Петербурге и Москве вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». Принять участие в ней могут все желающие, и сделать это очень просто.

    Напомним, акция «Доброе сердце» стала уже традиционной для обеих столиц: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.

    В этот раз поддержка будет оказана подопечным фонда «Люди-маяки» — детям и взрослым с редкими (орфанными) заболеваниями.

    Orphan с английского переводится как «сирота». Соответственно, орфанными заболеваниями называют единичные, редко встречающиеся патологии. Это, как правило, хронические тяжёлые жизнеугрожающие болезни, которые требуют сложного специфического лечения.

    В нашей стране орфанными считаются заболевания, которые встречаются в одном случае на 10 000. Но есть заболевания, которые встречаются ещё реже: один случай на 20 000, на 100 000.

    В настоящее время в перечень орфанных заболеваний Минздрава России входит более 260 болезней. Однако государство далеко не всегда помогает в лечении и реабилитации. Эту функцию берут на себя благотворительные фонды. Один из них — «Люди-маяки».

    В прошлом году фонд принимал участие в аналогичной акции. Тогда удалось собрать более 200 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы оплатить реабилитацию одного из подопечных — ребёнка со спинальной мышечной атрофией.

    Команда фонда надеется, что и в этот раз жители двух столиц примут активное участие в акции «Доброе сердце» — в течение всего апреля посетители ресторанов смогут полакомиться печеньем с шоколадом и помочь тем, кто в этом нуждается.

    Подробности акции можно узнать на официальной странице фонда в соцсети.

    Благотворительный фонд «Люди-маяки» был основан в 2022 году. Основная задача — помощь детям и взрослым с редкими (орфанными) заболеваниями.

    Фонд оказывает как адресную помощь в лечении жителям России и СНГ, так и системную.

    За время работы фонда помощь получили 166 подопечных на сумму 486 млн рублей.

    Также фонд реализует проект помощи больницам и организует выезды специалистов в регионы.

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