Акция «Доброе сердце» поможет взрослым и детям с редкими заболеваниями

В Петербурге и Москве вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». Принять участие в ней могут все желающие, и сделать это очень просто.

Напомним, акция «Доброе сердце» стала уже традиционной для обеих столиц: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.



В этот раз поддержка будет оказана подопечным фонда «Люди-маяки» — детям и взрослым с редкими (орфанными) заболеваниями.

Orphan с английского переводится как «сирота». Соответственно, орфанными заболеваниями называют единичные, редко встречающиеся патологии. Это, как правило, хронические тяжёлые жизнеугрожающие болезни, которые требуют сложного специфического лечения.



В нашей стране орфанными считаются заболевания, которые встречаются в одном случае на 10 000. Но есть заболевания, которые встречаются ещё реже: один случай на 20 000, на 100 000.



В настоящее время в перечень орфанных заболеваний Минздрава России входит более 260 болезней. Однако государство далеко не всегда помогает в лечении и реабилитации. Эту функцию берут на себя благотворительные фонды. Один из них — «Люди-маяки».

В прошлом году фонд принимал участие в аналогичной акции. Тогда удалось собрать более 200 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы оплатить реабилитацию одного из подопечных — ребёнка со спинальной мышечной атрофией.



Команда фонда надеется, что и в этот раз жители двух столиц примут активное участие в акции «Доброе сердце» — в течение всего апреля посетители ресторанов смогут полакомиться печеньем с шоколадом и помочь тем, кто в этом нуждается.

