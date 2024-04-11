Рюкзак с вещмешком бросили в ТРК «Европолис». Его изучит полиция

Объёмный рюкзак с вещмешком оставили в ТРК «Европолис» в Выборгском районе Петербурга. На видео попала спешка, с которой его владелец покидал торговый центр.
По данным «Фонтанки», бесхозный рюкзак привлёк внимание сотрудников службы безопасности торгово-развлекательного центра на Полюстровском проспекте днём 11 апреля. Он стоял в углу у ресторана быстрого питания.
По камерам удалось отследить передвижения владельца. С вещами в ТРК около полудня зашёл мужчина в очках и кепке, похожий на уроженца Средней Азии. Комплекс он покинул налегке, сбежав с эскалатора. У выхода его ждала белая «Шкода» с водителем. По информации «Фонтанки», машина числится за уроженцем Азербайджана, в квартире которого зарегистрировано несколько приезжих из Таджикистана.
Подступы к рюкзаку огородили лентами, в «Европолис» вызвали сотрудников правоохранительных органов — проверять содержимое находки.