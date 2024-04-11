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    В Волгограде женщина сбила четырех школьников. Один находится в тяжелом состоянии

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    5 комментариев

    Автомобиль Renault Duster сбил на пешеходном переходе в Волгограде четырех подростков, они доставлены в городскую клиническую больницу, одна из пострадавших находится в реанимации. Об этом 11 апреля сообщает городской портал V1.RU.

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    По предварительным данным полиции, авария произошла в 09:55 на пересечении улиц Ополченской и Андреева. Предположительно, 12-летние ученики 5-го класса средней школы переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль Renault Duster. За рулем находилась 37-летняя женщина. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить точные причины аварии. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

    ГУ МВД России по Волгоградской области

    По предварительной информации комитета здравоохранения Волгоградской области, одна пострадавшая доставлена в реанимацию, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Еще трое подростков — в состоянии средней степени тяжести.

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    ДТПВолгоград
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    Бородин П.Т.11 Апр 2024 в 14:02
    Школьников ПДД не учили.
    +4−2
    dervish11 Апр 2024 в 13:59
    Малолетние идиоты в режиме табуна, не останавливаясь, перебегали проезжие части улиц. Пункт 4.5 ПДД никто не отменял.
    +5−2
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