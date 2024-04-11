В Волгограде женщина сбила четырех школьников. Один находится в тяжелом состоянии

Автомобиль Renault Duster сбил на пешеходном переходе в Волгограде четырех подростков, они доставлены в городскую клиническую больницу, одна из пострадавших находится в реанимации. Об этом 11 апреля сообщает городской портал V1.RU.
По предварительным данным полиции, авария произошла в 09:55 на пересечении улиц Ополченской и Андреева. Предположительно, 12-летние ученики 5-го класса средней школы переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль Renault Duster. За рулем находилась 37-летняя женщина. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить точные причины аварии. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.
ГУ МВД России по Волгоградской области
По предварительной информации комитета здравоохранения Волгоградской области, одна пострадавшая доставлена в реанимацию, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Еще трое подростков — в состоянии средней степени тяжести.