Жизнь от дома до скамейки. Рассказываем, кто и почему оставил урну с прахом в Купчино

Утро для жителей Купчино началось с пугающей находки. Соседи обнаружили забытую кем-то урну с прахом на скамейке у парадной. Фото появилось около семи часов 11 апреля в паблике «Твое Купчино».

«Кто-то забыл бабулю, точнее, урну с её прахом на скамейке у дома 20 по Турку. Забывчивый родственник, найдись!» — гласила запись в сообществе. Гравировка на урне указывала, что в ней — прах Иды Николаевны, родившейся в 1939 году, а умершей в 2023-м.

Корреспонденты «Фонтанки» отправились на место, но урны к 11 часам уже не было. Мы решили поискать родственников покойной и пришли по известному редакции адресу, где познакомились с сестрой женщины Клавдией (имя изменено). Она и поведала историю о том, как урна с прахом очутилась на скамейке и почему предать прах земле не удалось.

Умершей женщине было 84 года. По словам младшей сестры, Ида Николаевна скончалась в сентябре 2023-го во время прогулки: ушла из дома и не вернулась. После обращения родственницы в полицию тело пенсионерки нашли. Она умерла по естественным причинам, из-за состояния здоровья. Сестры всю жизнь прожили вместе, в доме на улице Турку и в той же парадной, рядом с которой 11 апреля и была найдена коробочка с прахом. Последние несколько десятков лет они жили вдвоем, других близких родственников у них нет.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





77-летняя Клавдия рассказывает, что отношения с сестрой были хорошими с детства. Она хотела бы похоронить Иду, но не получилось: в одном из похоронных агентств ей сообщили, что не занимаются урнами с прахом. Искать другие варианты или просить о помощи у нее не было сил.



На вопрос о том, как коробочка с прахом оказалась на улице, сестра Иды Николаевны сказала, что забыла ее на улице вечером перед тем, как отдать мусорщику. Утром, по ее словам, он коробочку забрал. Женщина ему за это заплатила.

Сестра умершей не смогла рассказать «Фонтанке», кем была по профессии Ида Николаевна. Сама она всю жизнь проработала фармацевтом.

Соседи женщин отмечают, что к словам пенсионерки нужно относиться с осторожностью: она одинока, и смерть сестры стала для нее большой травмой. Люди предполагают, что коробка с прахом может быть в бюро находок.



«Фонтанка» задала вопросы «Невскому экологическому оператору» и «Автопарку № 1 Спецтранс», который обслуживает Фрунзенский район. В том числе, чтобы уточнить, можно ли классифицировать прах как твердые коммунальные отходы или только как медицинские либо биологические.

В «НЭО» сообщили, что опросят водителей, а также попробуют поговорить с местными дворниками, чтобы уточнить, кто конкретно забрал урну.

Сбор отходов из урн у парадных или при уборке территории осуществляют дворники муниципалитетов или управляющих компаний (в данном случае — сотрудники ЖКС № 2 ), рассказали в АО «Автопарк № 1 Спецтранс». Но ничего необычного сегодня утром якобы не видели.

