Жизнь от дома до скамейки. Рассказываем, кто и почему оставил урну с прахом в Купчино

Утро для жителей Купчино началось с пугающей находки. Соседи обнаружили забытую кем-то урну с прахом на скамейке у парадной. Фото появилось около семи часов 11 апреля в паблике «Твое Купчино».
«Кто-то забыл бабулю, точнее, урну с её прахом на скамейке у дома 20 по Турку. Забывчивый родственник, найдись!» — гласила запись в сообществе. Гравировка на урне указывала, что в ней — прах Иды Николаевны, родившейся в 1939 году, а умершей в
Корреспонденты «Фонтанки» отправились на место, но урны к 11 часам уже не было. Мы решили поискать родственников покойной и пришли по известному редакции адресу, где познакомились с сестрой женщины Клавдией (имя изменено). Она и поведала историю о том, как урна с прахом очутилась на скамейке и почему предать прах земле не удалось.
Умершей женщине было 84 года. По словам младшей сестры, Ида Николаевна скончалась в сентябре
Сестры всю жизнь прожили вместе, в доме на улице Турку и в той же парадной, рядом с которой 11 апреля и была найдена коробочка с прахом. Последние несколько десятков лет они жили вдвоем, других близких родственников у них нет.
77-летняя Клавдия рассказывает, что отношения с сестрой были хорошими с детства. Она хотела бы похоронить Иду, но не получилось: в одном из похоронных агентств ей сообщили, что не занимаются урнами с прахом. Искать другие варианты или просить о помощи у нее не было сил.
На вопрос о том, как коробочка с прахом оказалась на улице, сестра Иды Николаевны сказала, что забыла ее на улице вечером перед тем, как отдать мусорщику. Утром, по ее словам, он коробочку забрал. Женщина ему за это заплатила.
Сестра умершей не смогла рассказать «Фонтанке», кем была по профессии Ида Николаевна. Сама она всю жизнь проработала фармацевтом.
Соседи женщин отмечают, что к словам пенсионерки нужно относиться с осторожностью: она одинока, и смерть сестры стала для нее большой травмой. Люди предполагают, что коробка с прахом может быть в бюро находок.
«Фонтанка» задала вопросы «Невскому экологическому оператору» и «Автопарку
В «НЭО» сообщили, что опросят водителей, а также попробуют поговорить с местными дворниками, чтобы уточнить, кто конкретно забрал урну.
Сбор отходов из урн у парадных или при уборке территории осуществляют дворники муниципалитетов или управляющих компаний (в данном случае — сотрудники
«Экипажи мусоровозов обслуживают только оборудованные контейнерные площадки и осуществляют подбор просыпавшихся при погрузке отходов. Утром 11 апреля по адресу улица Турку, 20, был произведен вывоз отходов с контейнерной площадки согласно графику, но ничего необычного среди отходов водитель мусоровоза и грузчик не заметили. Подбор отходов вокруг контейнеров также не осуществлялся, ввиду отсутствия мусора вне контейнеров», — говорят на предприятии.