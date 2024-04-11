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    Рейс в память о блокадном трамвае проехал по улицам Петербурга

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    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В четверг, 11 апреля, в Кировском районе Петербурга прошла торжественно-памятная акция, посвященная 82-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. У памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек под аккомпанемент военного оркестра штаба Ленинградского военного округа прозвучал трамвайный звон. Это стало символичным стартом акции, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    К памятнику подъехал трехсекционный трамвайный вагон «Витязь-Ленинград». Название выбрано неслучайно: оно связывает подвиг ленинградских трамвайщиков с современностью. «Витязь-Ленинград» эксплуатируется Трамвайным парком № 8, рядом с которым проходил последний рубеж обороны. Именно вагонами этого парка с песком и булыжником было перекрыто Петергофское шоссе в годы блокады Ленинграда.

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    Стрельнинская линия, обслуживаемая трампарком на Стачек, была перерезана линией фронта. Через участок, который остался на территории блокадного Ленинграда, везли на фронт боеприпасы, продовольствие, эвакуировали раненых.

    В память о военной истории Стрельнинской линии вагон «Витязь-Ленинград» совершил музыкально-экскурсионный рейс. В нем приняли участие музыканты военного оркестра штаба Ленинградского военного округа, экскурсовод Музея Оранэлы, учащиеся школы № 543 и дети работников Трамвайного парка № 8.

    Акция стала данью памяти подвигу ленинградских трамвайщиков, которые в тяжелейших условиях блокады сумели возобновить движение трамваев к 15 апреля 1942 года.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    28064888611 Апр 2024 в 13:48
    Цирк с корнями! Рассекретьте архивы ВОВ чтобы потомки знали цену "победы"- бойни где в прах ушли более 40 миллионов граждан СССР
    +0−0
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