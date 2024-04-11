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    Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о добавлении часов в сутки

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    6 комментариев

    Город Вадсе в самом северном регионе Норвегии, расположенный недалеко от границы с Россией, обратился в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой разрешить установить часовой пояс с 26-часовыми сутками. Об этом сообщила газета Politico в четверг, 11 апреля.

    Письмо с предложением об увеличении суток на два часа написала мэр города Венче Педерсен. Еврокомиссия подтвердила, что такая просьба им действительно поступила.

    Предполагается, что если в сутках будет 26 часов, горожане смогут больше времени проводить со своими родными и близкими, а город станет более привлекательным для туристов. Однако как переход к увеличенным суткам будет работать на практике, глава города ответить затруднилась. Она также усомнилась, что идею одобрят.

    «Я думаю, что это более спокойная повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — добавила Венче Педерсен.

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    Комментарии 6

    Cashmare11 Апр 2024 в 13:30
    с такой фамилией можно и десять месяцев в году предложить
    +1−0
    dervish11 Апр 2024 в 13:24
    Фамилия мэра города объясняет содержание просьбы.
    +2−0
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