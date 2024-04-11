Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о добавлении часов в сутки

Город Вадсе в самом северном регионе Норвегии, расположенный недалеко от границы с Россией, обратился в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой разрешить установить часовой пояс с 26-часовыми сутками. Об этом сообщила газета Politico в четверг, 11 апреля.



Письмо с предложением об увеличении суток на два часа написала мэр города Венче Педерсен. Еврокомиссия подтвердила, что такая просьба им действительно поступила.



Предполагается, что если в сутках будет 26 часов, горожане смогут больше времени проводить со своими родными и близкими, а город станет более привлекательным для туристов. Однако как переход к увеличенным суткам будет работать на практике, глава города ответить затруднилась. Она также усомнилась, что идею одобрят.

