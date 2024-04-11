Президент Финляндии призвал НАТО исключить воинственную риторику по отношению к России

Членам НАТО необходимо воздержаться от воинственных высказываний в адрес России и сконцентрироваться на подготовке своих армий к потенциальному конфликту. Об этом 11 апреля в интервью Financial Times заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Глава Финляндии выразил беспокойство по поводу довольно воинственных разговоров о том, что Москва собирается протестировать статью №5 (система коллективной защиты, при которой нападение на одну страну НАТО считается нападением на весь Североатлантический альянс) и что Европа будет следующей (после Украины).
«Я думаю, что нам следует подготовиться к этому, но думаю, что это крайне маловероятно», — заявил Александр Стубб (цитата по «Коммерсанту»). Он призвал европейские страны стать «более финскими», что означает «более подготовленными».
По словам президента, первостепенное значение имеет поддержка Киева. Кроме того, НАТО и Евросоюзу нужно готовить к возможному конфликту не только страны, граничащие с РФ, но и все остальные. Что касается наращивания российских сил на границе после того, как страна вступила в НАТО, то Стуб отметил: «Нас это не беспокоит, но мы готовы».
После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Финляндия и Швеция решили присоединиться с Североатлантическому альянсу. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м.