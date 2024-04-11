Президент Финляндии призвал НАТО исключить воинственную риторику по отношению к России

Членам НАТО необходимо воздержаться от воинственных высказываний в адрес России и сконцентрироваться на подготовке своих армий к потенциальному конфликту. Об этом 11 апреля в интервью Financial Times заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Глава Финляндии выразил беспокойство по поводу довольно воинственных разговоров о том, что Москва собирается протестировать статью №5 (система коллективной защиты, при которой нападение на одну страну НАТО считается нападением на весь Североатлантический альянс) и что Европа будет следующей (после Украины).