Вологжанин с палкой устроил побоище в центре Петербурга. Один из пострадавших в реанимации

Номер в хостеле на изолятор временного содержания вынужденно сменил житель Вологодской области после прогулки по центру Петербурга. По версии следствия, он лупил палкой так, что проломил чужую голову.



Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, помощь полиции неподалёку от площади Восстания потребовалась в ночь на среду. Позвонивший в службу «112» прохожий рассказал о мужчине, избивавшем людей на 1-й Советской улице.



В больницу увезли двоих. 27-летний пострадавший поступил к медикам с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. 38-летнему повезло меньше: с переломами руки, височной кости и ушибом мозга его поместили в реанимацию. Оба были сильно пьяны. По предварительным данным, к оседлости они не склонны.

