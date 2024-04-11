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    Вологжанин с палкой устроил побоище в центре Петербурга. Один из пострадавших в реанимации

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    8 комментариев

    Номер в хостеле на изолятор временного содержания вынужденно сменил житель Вологодской области после прогулки по центру Петербурга. По версии следствия, он лупил палкой так, что проломил чужую голову.

    Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, помощь полиции неподалёку от площади Восстания потребовалась в ночь на среду. Позвонивший в службу «112» прохожий рассказал о мужчине, избивавшем людей на 1-й Советской улице.

    В больницу увезли двоих. 27-летний пострадавший поступил к медикам с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. 38-летнему повезло меньше: с переломами руки, височной кости и ушибом мозга его поместили в реанимацию. Оба были сильно пьяны. По предварительным данным, к оседлости они не склонны.

    Случившееся квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия. Задержан 33-летний житель Вологодской области. Вместо хостела на Удельной он провёл ночь в изоляторе.

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    Комментарии 8

    28207843711 Апр 2024 в 12:10
    На этой крохотной улочке Отдел полиции, но избивают как будто он там для галочки
    +0−0
    Payatss11 Апр 2024 в 12:08
    Какой Вологодской области, этот парень приехал с Гасконя!
    +1−0
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