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    Полиция поймала «яблочных» карманников — они похищали смартфоны у прохожих на улицах Петербурга

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    Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками УМВД России по Центральному району задержали мужчин, подозреваемых в нескольких эпизодах краж смартфонов.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 апреля, с 17 по 26 февраля в полицию Калининского, Приморского, Московского и Центрального районов города поступило пять заявлений от петербуржцев о том, что в ночное время к ним под различными предлогами подходила компания мужчин, знакомилась и втягивала в беседу. После того, как незнакомцы отходили, потерпевшие обнаруживали пропажу своих телефонов. Марка похищенных гаджетов у всех потерпевших одна — iPhone, а стоимость варьировалась от 45 до 100 тысяч рублей.

    Оперативники установили, что в состав группы входят три уроженца одной из стран ближнего зарубежья возрастом от 24 лет до 31 года, а также 27-летний житель Красногвардейского района. Их задержали по адресам проживания.

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    Один из задержанных во время визита силовиков говорил, что выкинул телефон, и не понимал, зачем к нему пришли.

    — А что телефон-то выкинул? — спрашивает правоохранитель на видео.

    — Да со страху, не знаю, что происходит-то, — отвечает задержанный, лежа на полу.

    — А чего боишься?

    — Да я ж не знаю, что вы пришли. Я же хочу разобраться.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В ходе обысков было частично изъято похищенное имущество. Позже телефоны будут возвращены владельцам.

    Возбужденные уголовные дела объединили в одно производство и передали для проведения дальнейшего расследования. Устанавливаются другие факты противоправной деятельности задержанных.

    Ранее обманутый петербуржец выманил мошенника на встречу с Росгвардией в Кировском районе Петербурга. Злоумышленник продал ему муляжи вместо айфонов.

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    Комментарии 5

    MidNightWoodpecker11 Апр 2024 в 11:58
    Ути-пути, какие обнимашки. Тут даже про то, чьи уроженцы, можно и не писать.
    +2−0
    triton197711 Апр 2024 в 11:36
    Совершеннейшие непрофессионалы, даже обниматься лезут) Так сказать знатоки этого "ремесла" достать искомое у "подопечного" к сожалению могут с такой скоростью и аккуратностью, что даже и опытные опера не сразу некоторые странности на "оперативных видео" заметят. Единственно верный способ предупреждать последствия "контактов" - соблюдать дистанцию, но это в общественных местах - например транспорте - к сожалению далеко не всегда возможно.
    +2−0
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