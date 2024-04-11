Полиция поймала «яблочных» карманников — они похищали смартфоны у прохожих на улицах Петербурга

Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками УМВД России по Центральному району задержали мужчин, подозреваемых в нескольких эпизодах краж смартфонов.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 апреля, с 17 по 26 февраля в полицию Калининского, Приморского, Московского и Центрального районов города поступило пять заявлений от петербуржцев о том, что в ночное время к ним под различными предлогами подходила компания мужчин, знакомилась и втягивала в беседу. После того, как незнакомцы отходили, потерпевшие обнаруживали пропажу своих телефонов. Марка похищенных гаджетов у всех потерпевших одна — iPhone, а стоимость варьировалась от 45 до 100 тысяч рублей.

Оперативники установили, что в состав группы входят три уроженца одной из стран ближнего зарубежья возрастом от 24 лет до 31 года, а также 27-летний житель Красногвардейского района. Их задержали по адресам проживания.

Один из задержанных во время визита силовиков говорил, что выкинул телефон, и не понимал, зачем к нему пришли.



— А что телефон-то выкинул? — спрашивает правоохранитель на видео.



— Да со страху, не знаю, что происходит-то, — отвечает задержанный, лежа на полу.



— А чего боишься?



— Да я ж не знаю, что вы пришли. Я же хочу разобраться.

