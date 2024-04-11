Семья нелегалов приковала к себе внимание полиции дракой на Васильевском острове

Жители Васильевского острова сообщили о массовой драке на 24-й линии накануне вечером. При проверке выяснилось, что все участники находились в Петербурге с нарушением миграционного законодательства. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 апреля.



Оказалось, что дрались трое: конфликт произошел между тестем, зятем и его знакомым. Все были задержаны и доставлены в отдел. Двое из них — граждане Киргизии, один приехал из Узбекистана. Все находятся на территории РФ незаконно. В отношении мужчин составлены протоколы о нарушении режима пребывания. За медицинской помощью участники драки обращаться не стали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

