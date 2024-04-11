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    Семья нелегалов приковала к себе внимание полиции дракой на Васильевском острове

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    5 комментариев

    Жители Васильевского острова сообщили о массовой драке на 24-й линии накануне вечером. При проверке выяснилось, что все участники находились в Петербурге с нарушением миграционного законодательства. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 апреля.

    Оказалось, что дрались трое: конфликт произошел между тестем, зятем и его знакомым. Все были задержаны и доставлены в отдел. Двое из них — граждане Киргизии, один приехал из Узбекистана. Все находятся на территории РФ незаконно. В отношении мужчин составлены протоколы о нарушении режима пребывания. За медицинской помощью участники драки обращаться не стали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 5

    ProstoZloy11 Апр 2024 в 09:54
    Судя по криминальным сводкам, число "нелегалов" многократно превышает количество официально зарегистрированных мигрантов.
    +2−0
    mjj200211 Апр 2024 в 09:36
    Никогда такого не было, и вот опять!
    +1−0
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