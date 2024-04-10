Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить с собой

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный в результате штурма мексиканского посольства, пытался совершить суицид, а сейчас объявил голодовку, сообщил экс-президент Рафаэль Корреа. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости.
«Наконец, его дети и их адвокаты смогли связаться с Хорхе Гласом через Zoom. Мы подтвердили, что экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на (президента Эквадора — Прим.ред.) Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе.
«Напоминаю Нобоа, что он явно совершил преступление, квалифицируемое статьей 125 УК», — написал Корреа в своем блоге в соцсети.