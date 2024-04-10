«Зенит» выкупил у «Локомотива» Изидора за 4 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» воспользовался правом выкупа нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива», сообщил 10 апреля «Чемпионат.com» со ссылкой на источники в московской команде.



В ближайшее время «железнодорожники» получат 4 млн евро, которые будут направлены на приобретение французского защитника Жерзино Ньямси.

Вильсон Изидор присоединился к петербургскому клубу в сентябре 2023 года на правах аренды. Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива» в феврале текущего года, перейдя из французского клуба «Страсбург».

В текущем сезоне Вильсон Изидор провел 16 матчей за «Зенит» в различных турнирах и забил два гола.