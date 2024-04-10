    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 6

    3 м/с, зап

    759мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.22eur101.23

    «Зенит» выкупил у «Локомотива» Изидора за 4 млн евро

    585
    2 комментария

    Футбольный клуб «Зенит» воспользовался правом выкупа нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива», сообщил 10 апреля «Чемпионат.com» со ссылкой на источники в московской команде.

    В ближайшее время «железнодорожники» получат 4 млн евро, которые будут направлены на приобретение французского защитника Жерзино Ньямси.

    Вильсон Изидор присоединился к петербургскому клубу в сентябре 2023 года на правах аренды. Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива» в феврале текущего года, перейдя из французского клуба «Страсбург».

    В текущем сезоне Вильсон Изидор провел 16 матчей за «Зенит» в различных турнирах и забил два гола.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close