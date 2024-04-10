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    Беспилотник атаковал автомобиль в Курской области. Погибли дети

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    В одном из сел Курской области украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, сообщил 10 апреля губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Погибли три человека.

    Атака произошла в селе Апанасовка Кореневского района. В машине в этот момент находились трое, в том числе двое детей. Все они погибли, рассказал Старовойт.

    Он также сообщил, что ранее со стороны Украины был обстрелян Глушковский район области. Были повреждены линии электропередачи, из-за чего без электричества остались несколько населенных пунктов. А в поселке Тёткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. Его потушили местные пожарные.

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