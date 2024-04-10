В Михайловском театре «Фонтанка» показывает меняющийся Петербург в фотографиях

Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Каминном зале Михайловского театра открылась фотовыставка «Меняющийся город. Новые доминанты» — в рамках проекта «Фонтанки» «(От)личный Петербург» о новой туристической географии города.

Экспозиция фоторабот петербургского фотографа и видеооператора Сергея Богомяко показывает город во всем его многообразиии и бесконечности перемен — от идеальной симметрии отражений в Обводном канале до сияющего огнями шпиля Лахта Центра и почти венецианской панорамы берега Васильевского острова. Объекты, построенные столетия назад, вплетаются в ткань города вместе с современными новыми доминантами.



Сергей Богомяко, фотограф и видеооператор Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» куратор выставки Ирина Беседина Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Мы каждый день видим эти панорамы из окна автомобиля или из окон квартир, — сказал на открытии выставки главный редактор городского портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков. — Нам достался в наследство удивительный город, но это живой организм, который меняется и развивается. Наш проект показывает точки одновременно и знакомые, и по-новому интересные как гостям города, так и его «уверенным пользователям».



— В искусстве есть такое понятие, как «тотальная инсталляция», когда отбираешь предметы экспозиции на эмоциях и когда эти работы как пазлы составляют твою идею, играют только вместе, — говорит куратор выставки Ирина Беседина. — Рассказанная здесь в фотографиях история начинается с Петропавловской крепости, Адмиралтейства, с любимых нами открыточных видов. Затем мы переходим к Дому Зингера, Витебскому вокзалу, всей этой инженерной красоте, которая тоже уже вошла в историю классического Петербурга. С тех пор прошло сто лет, и снова все поменялось. И здесь мы видим также и современную, более спокойную архитектуру — и это теперь часть города.



— Я объездил полмира и могу уверенно сказать, что Петербург — мой любимый город, я хочу возвращаться сюда и жить только здесь, это моя база, — добавил автор фотографий Сергей Богомяко.



Выставка подготовлена при содействии Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге и Михайловского театра.

Увидеть фото смогут зрители, которые придут на спектакли Михайловского театра с 10 апреля до 31 мая.

