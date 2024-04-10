Под колёсами любви: Как «Фонтанка» целовалась с жабой и переправила её на тот берег

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Серая жаба живет в заказнике «Сестрорецкое болото». Она делит дом с лягушкой, но совсем на нее не похожа: от серой жабы веет покоем, а лягушка подвижная и прыгучая. Серая жаба наощупь сухая и бугристая, а лягушка — гладкая, скользкая и поярче.

Помощь нужна именно серой жабе: у нее начался сезон размножения и миграции. Чтобы отложить икру, она возвращается в озеро Сестрорецкий разлив, где и родилась. Стремятся туда и самки, и самцы. Последние «обнимают» свою самку и движутся к разливу на её спинке. На месте они «обнимут» самку покрепче и своим давлением помогут появиться на свет икре. Но есть непреодолимое препятствие.



Речь об асфальтированной дороге, которая ведет вдоль побережья озера Сестрорецкий разлив к коттеджному посёлку прямо на берегу Глухого озера. Преодолевая эту узкую, на взгляд человека, полосу, серые жабы попадают под колеса машин жителей, направляющихся в свои владения. Вся дорога на Глухое озеро сейчас усеяна кровавыми пятнами и телами раздавленных жабок. Приехав на место, корреспондент «Фонтанки» обнаружил несколько раздавленных пар — беременных самок с самцами на спине.



Всего серых жаб в Сестрорецком болоте окол 15 тысяч особей. Чтобы оградить их от массовой гибели, комитет по природопользованию администрации Санкт-Петербурга обнес обочины дорог в местах миграции зелеными сетками, через которые жабы не могут перепрыгнуть, в отличие от лягушек. Затем комитет позвал на помощь волонтеров, чтобы те по готовности собирали жаб в ведерко и переправляли через дорогу.

Корреспондент «Фонтанки» Любовь Хмелевская тоже оказалась среди волонтеров.



В ведерко отправляются не все жабы, а те, кто дополз до сетки и застрял. Остальные, подальше от сетки, пока что в стадии принятия решения, им нужно время. Собирать жабок нужно в перчатках, но вовсе не из-за бородавок. Как рассказали в комитете по природопользованию, бородавки — это миф.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Возможно, это поверие пошло из-за наличия на их коже шишек, визуально напоминающих бородавки. Но это всего лишь железы, которые выделяют секрет, защищающих жаб от хищников. С бородавками они никак не связаны, и земноводные тут ни при чем, — добавили в пресс-службе.



Обидный миф в голове корреспондента «Фонтанки» Любови Хмелевской настолько развеялся, что она даже легонько поцеловала жабу — сразу появился принц, глава комитета по природопользованию Александр Герман. Он рассказал, что лишний раз жаб голыми руками лучше не трогать потому, что температура тела человека 36,6 для них некомфортна — они хладнокровные животные. Еще одно правило — не давить на жабок, а стараться быть с ними помягче. Не бросать, не класть в ведерко по два слоя. Туда вообще нужно стараться класть не больше пяти-шести особей, чтобы им было комфортно. Нести прямо к озеру тоже не нужно: достаточно отнести от дороги, а там природа уже сделает своё дело.



Заниматься этими важными делами до середины мая, когда закончится сезон миграции серых жаб, будут волонтеры. Их набралось более 600 человек за считанные три часа после объявления регистрации в тг-канале «ПриродоВеды». Еще бы, ведь такие акции очень популярны у тех, кто любит природу. Например, путешественники стремятся в Австралию, чтобы помогать местным черепахам добираться до моря. Но можно никуда не лететь, а дождаться апреля-мая в следующем году и помочь лягушкам! В этом году набор уже закрыт. Волонтеров распределили по группам: кто-то будет приезжать утром, кто-то в обед, а кто-то попозже. Однако если вы сами захотите побывать в заказнике и познакомиться с жабками лично, то смотрите под ноги внимательнее, ведь жабы практически полностью сливаются с окружающей средой. Трогать и переносить их самостоятельно тоже не надо, и лучше все же не целовать. Не к чему тревожить прохладные сердца земноводных горячими человеческими губами.

