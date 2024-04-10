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    «Ведомости»: американский производитель растворов для диализа готовится к уходу с российского фармрынка

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    Компания Baxter, поставляющая растворы для диализа, приостановила деятельность в России. Об этом сообщили 10 апреля «Ведомости», изучившие бухгалтерскую отчетность ее российского подразделения за прошлый год.

    До 2022 года в Россию поставлялись растворы для перитонеального диализа двух производителей — Baxter (США) и Fresenius (Германия). При этом первая фармкомпания занимала 76% российского рынка в рублях), вторая — 24%. Оборот рынка растворов для перитонеального диализа тогда составлял более 727 млн рублей, а в 2023 году он вырос вдвое — до 1,5 млрд рублей. Объемы продаж растворов для всех видов диализа в РФ эксперты DSM Group оценивают в 2,58 млрд рублей. В них растворы для перитонеального диализа составляют 56%.

    Приостановка деятельности фармкомпании в ее отчете объясняется санкциями и логистическими проблемами в США и Европе. Пока Baxter юридически остается в России, но предполагается, что в итоге продаст или спишет активы своей российской компании, поскольку принято решение об уходе с рынка.

    Ссылаясь на директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, издание сообщает, что отечественные производители последние годы наращивают объемы производства растворов. Например, «Фармасинтез» к концу прошлого года занял 3% рынка. Но нет ответов на вопрос, смогут ли они обеспечить потребность в жизненно важном препарате уже завтра.

    На российский рынок Baxter с 1993 года поставляет лекарственные средства для заместительной почечной терапии, ингаляционной анестезии, онкологии и перинатального питания.

    Справка:

    Диализ назначается пациентам с хронической почечной недостаточностью (ХПН) для очищения крови, когда почки не могут уже выполнять эту работу. Перитонеальный диализ может проводиться в домашних условиях, в то время как гемодиализ — процедура, которую выполняют в условиях специализированного медицинского учреждения несколько раз в неделю. Следующий этап для пациента с ХПН — трансплантация почки.

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