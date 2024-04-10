«Ведомости»: американский производитель растворов для диализа готовится к уходу с российского фармрынка

Компания Baxter, поставляющая растворы для диализа, приостановила деятельность в России. Об этом сообщили 10 апреля «Ведомости», изучившие бухгалтерскую отчетность ее российского подразделения за прошлый год.

До 2022 года в Россию поставлялись растворы для перитонеального диализа двух производителей — Baxter (США) и Fresenius (Германия). При этом первая фармкомпания занимала 76% российского рынка в рублях), вторая — 24%. Оборот рынка растворов для перитонеального диализа тогда составлял более 727 млн рублей, а в 2023 году он вырос вдвое — до 1,5 млрд рублей. Объемы продаж растворов для всех видов диализа в РФ эксперты DSM Group оценивают в 2,58 млрд рублей. В них растворы для перитонеального диализа составляют 56%.