ГИБДД 6 часов упрашивала экс-коллегу без прав вывести из машины детей. Тот лишь сыпал угрозами

В Петроградском районе конфискация автомобиля у водителя без прав стала причиной 6-часовых переговоров с нарушителем. За рулем «Тойоты» оказался бывший сотрудник МВД, а внутри салона — две его дочери, 7 и 9 лет. Из-за словесной агрессии и категоричной позиции отца девочки едва не остались голодными, если бы не инспекторы дорожной полиции.



Как сообщил «Фонтанке» собеседник в ГИБДД 11 апреля, сценка развернулась накануне, что символично — у здания Госавтоинспекции на улице Профессора Попова. Автомобиль под управлением мужчины по имени Анатолий остановили около 15:30. Проверка документов подтвердила – экс-сотрудник ведомства и частный предприниматель был лишен прав за езду в пьяном виде, за что автомобиль должны доставить на спецстоянку, а водителя – задержать.