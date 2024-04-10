ГИБДД 6 часов упрашивала экс-коллегу без прав вывести из машины детей. Тот лишь сыпал угрозами

В Петроградском районе конфискация автомобиля у водителя без прав стала причиной 6-часовых переговоров с нарушителем. За рулем «Тойоты» оказался бывший сотрудник МВД, а внутри салона — две его дочери, 7 и 9 лет. Из-за словесной агрессии и категоричной позиции отца девочки едва не остались голодными, если бы не инспекторы дорожной полиции.
Как сообщил «Фонтанке» собеседник в ГИБДД 11 апреля, сценка развернулась накануне, что символично — у здания Госавтоинспекции на улице Профессора Попова. Автомобиль под управлением мужчины по имени Анатолий остановили около 15:30. Проверка документов подтвердила – экс-сотрудник ведомства и частный предприниматель был лишен прав за езду в пьяном виде, за что автомобиль должны доставить на спецстоянку, а водителя – задержать.
В ответ на просьбу покинуть транспорт мужчина дал команду дочерям — запереть двери и не выходить. Убеждения вывести из машины детей продолжались до 22 часов. За это время инспекторы подкармливали девочек бутербродами и водой, а необходимость в посещении туалета решалась сопровождением в здание автоинспекции.
Отец параллельно продолжал грозить сотрудникам увольнением и судом, заявляя, что его дети одни в машине и находятся в опасности. Сотрудники при этом смиренно ждали, пока за девочками приедет, например, второй родитель. Мать, как заявили инспекторам, находилась в командировке. Но отъезд оказался недолгим, уже к 22 часам женщина была на месте. Она тоже пообещала присутствующим большие проблемы и удалилась вместе с «Тойотой» и детьми.
В отношении автомобилиста составлен административный протокол. Согласно законодательству, теперь ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.
«Фонтанке» удалось связаться с Анатолием, однако спустя сутки он оказался менее разговорчив. Бывший сотрудник МВД заявил, что автомобиль, участвовавший во вчерашней эвакуации, не его и сам он к происходящему отношения не имеет.