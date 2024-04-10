Должны были бы досыпать, а уже ходят парами. Смотрите на деловых барсуков

Барсуки попали в поле зрения фотоловушки в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти. Видео заповедник публикует 10 апреля в своих соцсетях.
Снега в лесу уже мало, весна вступает в свои права. Обычно барсуки выходят из нор лишь в апреле, но последние два года отмечается их раннее пробуждение. В этом году первых проснувшихся заметили очень рано — в середине марта. Сейчас они уже весьма активны и готовятся продолжать род. На видео как раз два животных.
Барсуки — единственные представители семейства куньих, которые уходит в длительный зимний сон. Это связано с метеорологическими условиями и особенностями питания: высокий снежный покров не позволяет им добывать корм зимой.