Всемирная легкоатлетическая ассоциация впервые выплатит призовые за победу на Олимпиаде

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) впервые ввела денежные премии за победу на Олимпийских играх. Об этом 10 апреля сообщили на официальном сайте организации.



Сумма составит 50 тысяч долларов. В случае золота в эстафете сумма будет распределена между всеми участниками команды. Общий призовой фонд в размере 2,4 миллиона долларов выделен из доли доходов Международного олимпийского комитета (МОК), которую World Athletics получает каждые четыре года.

На Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе призовые получат также серебряные и бронзовые призеры.