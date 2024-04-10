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    Всемирная легкоатлетическая ассоциация впервые выплатит призовые за победу на Олимпиаде

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    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) впервые ввела денежные премии за победу на Олимпийских играх. Об этом 10 апреля сообщили на официальном сайте организации.

    Сумма составит 50 тысяч долларов. В случае золота в эстафете сумма будет распределена между всеми участниками команды. Общий призовой фонд в размере 2,4 миллиона долларов выделен из доли доходов Международного олимпийского комитета (МОК), которую World Athletics получает каждые четыре года.

    На Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе призовые получат также серебряные и бронзовые призеры.

    Таким образом, World Athletics станет первой международной федерацией, которая будет присуждать денежные награды за победу на Олимпиаде. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Напомним, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

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