Тормоза отказали, и машина упала в карьер с 30 метров. В сибирском поселке золотодобытчиков погибли вахтовики

Машина с вахтовиками упала на карьере «Полюса» в Еруде — поселке золотодобытчиков в Красноярском крае. Об этом 10 апреля сообщает NGS24.RU. Отмечается, что информацию подтвердили в компании.



По неподтвержденным данным источника издания, погибли четыре человека: двое на месте и двое в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии. По сведениям канала «ЧП Красноярск», ДТП произошло 9 апреля, машина, по предварительной версии, из-за неисправных тормозов рухнула с 30-метровой высоты в карьер.

