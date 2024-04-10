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    Тормоза отказали, и машина упала в карьер с 30 метров. В сибирском поселке золотодобытчиков погибли вахтовики

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    Машина с вахтовиками упала на карьере «Полюса» в Еруде — поселке золотодобытчиков в Красноярском крае. Об этом 10 апреля сообщает NGS24.RU. Отмечается, что информацию подтвердили в компании.

    По неподтвержденным данным источника издания, погибли четыре человека: двое на месте и двое в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии. По сведениям канала «ЧП Красноярск», ДТП произошло 9 апреля, машина, по предварительной версии, из-за неисправных тормозов рухнула с 30-метровой высоты в карьер.

    По данным источника NGS24.RU, на карьере работают только сотрудники компании «Полюс», без подрядчиков. В «Полюсе» заявили, что пострадавшим оказывается медпомощь, семьям погибших обещают поддержку, ведётся расследование инцидента. В МЧС сообщили, что на место происшествия никто не выезжал.

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