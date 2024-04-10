Строители предложили зафиксировать на несколько лет цены на металл для строительства соцобъектов

Стоимость металла для строительства соцобъектов стоит закрепить хотя бы на 2–3 года с момента проектирования и оценки затрат, предлагают эксперты строительного рынка. По словам директора дирекции «Социальные объекты» ГК «А101» Юлии Чернец, волатильность цен на рынке металлов так велика, что не позволяет рассчитать затраты на проект и может сделать применение металлоконструкций нерентабельным, а в некоторых случаях и вообще невозможным.



— В сводах правил необходимо закрепить обязательства заводов-изготовителей металлоконструкций определять стоимость изделий в соответствии территориальными сметными нормативами, — говорит она. — При этом в идеале стоимость металла для соцобъектов, которые девелоперы передают на муниципальный баланс, было бы целесообразно закрепить на два-три года вперед с момента начала проектирования и оценки.

