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    Строители предложили зафиксировать на несколько лет цены на металл для строительства соцобъектов

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    Стоимость металла для строительства соцобъектов стоит закрепить хотя бы на 2–3 года с момента проектирования и оценки затрат, предлагают эксперты строительного рынка. По словам директора дирекции «Социальные объекты» ГК «А101» Юлии Чернец, волатильность цен на рынке металлов так велика, что не позволяет рассчитать затраты на проект и может сделать применение металлоконструкций нерентабельным, а в некоторых случаях и вообще невозможным.

    — В сводах правил необходимо закрепить обязательства заводов-изготовителей металлоконструкций определять стоимость изделий в соответствии территориальными сметными нормативами, — говорит она. — При этом в идеале стоимость металла для соцобъектов, которые девелоперы передают на муниципальный баланс, было бы целесообразно закрепить на два-три года вперед с момента начала проектирования и оценки.

    По словам эксперта, сейчас металл поставляют по рыночным расценкам, а только в 2023 году стоимость сортового металла выросла с 57,6 тыс. рублей за тонну в январе до 69,2 тыс. рублей в декабре, со скачками до 72,7 тыс. рублей осенью. При этом, по словам эксперта, разработка концепции, проектирование и согласование современной нетиповой школы может занимать до года и более.

    — Мы планируем построить более 50 школ в Москве и Ленинградской области, — добавила она. — При проектировании нестандартных и современных учебных пространств металл более предпочтителен, но предсказать его стоимость крайне сложно, что затрудняет его применение в целом.

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