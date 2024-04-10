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    «Я прошу вас помочь мне найти его». Китаянка записала видео о пропавшем в Петербурге сыне

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    В Петербурге исчез студент 4-го курса РГПУ имени Герцена, изучающий русский язык. Молодой человек приехал в Россию из Китая, его зовут Го Цзини. Три дня назад его видели живым в последний раз. Мама студента записала 10 апреля обращение на китайском языке. В нем она просит помочь с поисками сына. Также она обращается к самому Го Цзини и говорит, что вся семья очень ждет его домой и надеется, что с ним всё в порядке.

    читатель «Фонтанки»

    Около пяти часов утра 7 апреля Го Цзини шел домой от друга. Его следы оборвались на набережной Макарова. С того момента молодой человек ни с кем из близких не выходил на связь. Родные очень просят связаться с полицией или университетом всех, кто видел Го Цзини живым или что-то знает о его местонахождении.

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