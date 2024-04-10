«Я прошу вас помочь мне найти его». Китаянка записала видео о пропавшем в Петербурге сыне

В Петербурге исчез студент 4-го курса РГПУ имени Герцена, изучающий русский язык. Молодой человек приехал в Россию из Китая, его зовут Го Цзини. Три дня назад его видели живым в последний раз. Мама студента записала
читатель «Фонтанки»
Около пяти часов утра 7 апреля Го Цзини шел домой от друга. Его следы оборвались на набережной Макарова. С того момента молодой человек ни с кем из близких не выходил на связь. Родные очень просят связаться с полицией или университетом всех, кто видел Го Цзини живым или что-то знает о его местонахождении.